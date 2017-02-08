В МИД прокомментировали решение США обновить ядерную доктрину

В МИД России выразили надежду, что обновленная ядерная доктрина США не будет предусматривать возможность «безразмерного» применения ядерного оружия, передает РИА Новости со ссылкой источник во внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади при этом признали, что «изменение доктринальных установок, в том числе в отношении роли ядерного оружия, это дело совершенно нормальное». Вопрос заключается только в направлении, в котором доктрина будет пересмотрена.

Действующая доктрина США «предусматривает возможность применения ядерных вооружений во всех случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США», напомнил представитель ведомства. «Четкости никакой на этот счет нет, и этим американская доктрина сильно отличается от российской», — отметил он. В МИДе при этом подчеркнули, что в аналогичной доктрине России «четко определены обстоятельства, в которых теоретически возможно применение ядерного оружия».

7 февраля начальник штаба американских Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Дэвид Голдфин сообщил, что США намерены уже этой весной пересмотреть свою доктрину применения ядерного оружия. Предыдущая редакция доктрины была подготовлена правительством президента-демократа Барака Обамы. Несекретную версию этого документа Вашингтон обнародовал в апреле 2010 года. До этого фрагменты доктрины публиковались лишь дважды: при демократе Билле Клинтоне (занимал пост главы государства с 1993 по 2001 год ) и при республиканце Джордже Буше-младшем (2001-2009 годы).