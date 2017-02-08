Источник рассказал об организации убийства Гиви «своими» людьми

Убийцами командира ополченцев в Донбассе, главы батальона «Сомали» Михаила Толстых по прозвищу «Гиви» стали «свои» люди, сообщает телеканал «360» со ссылкой на анонимный источник.

По словам источника, те, кто устроили взрыв внутри базы штаба «Сомали», вероятно, хотели убить не только командира.

«Данный теракт нельзя классифицировать, как вмешательство извне ― бомба была заложена именно в помещении. Никаких точечных выстрелов со стороны Украины зафиксировано не было. Из этого можно сделать вывод, что легендарного "Гиви" подорвали свои же, по аналогии с Арсеном Павловым (он же "Моторола")», — отметил источник.

Представитель прокуратуры ДНР, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что теракт устроила украинская диверсионно-разведывательная группа, которая была причастна и к убийству Моторолы.

Напомним, что Гиви погиб примерно в 6 утра 8 февраля в расположении своей части в Донецке. Сначала сообщалось, что в штабе взорвалась бомба, потом - что по штабу был выпущен заряд реактивного пехотного огнемета «Шмель». Гиви в этот момент находился в своем кабинете, где и погиб. Его тело опознано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не имеет отношения к этому убийству.