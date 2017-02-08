Самый богатый депутат Госдумы признал себя банкротом

Депутат Госдумы седьмого созыва Андрей Палкин, задекларировавший в 2015 году доход в 1,5 миллиарда рублей, обратился в суд с заявлением о банкротстве. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Заявление Палкина поступило в Арбитражный суд Архангельской области. До 6 марта суд отложил его рассмотрение из-за неправильного оформления.

В частности, Андрей Палкин не предоставил документы, подтверждающие наличие задолженности перед межрегиональной распределительной сетевой компанией Северо-Запада. Сумма задолженности в решении суда не раскрывается.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на декларацию Палкина, что ему принадлежат 56 квартир в Архангельской области, 3 в Московской области, а также около 200 транспортных средств. Сам депутат-единоросс объяснил, что полтора миллиарда являются «общим валовым оборотом возглавляемого им холдинга», а его личный доход гораздо скромнее – 483 млн рублей. Ему также принадлежат восемь компаний, занимающих в городе Котлас строительством дорог и «бюджетного» коммерческого жилья.