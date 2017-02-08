Навальный снова признан виновным по делу «Кировлеса»

Политик Алексей Навальный и Петр Офицеров снова признаны виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Об этом сообщается в твиттере оппозиционера.

Обвинение содержится в мотивировочной части приговора судьи Алексея Втюрина. «Навальный организовал хищение чужого имущества», - заявил он в приговоре.

Пока дословно зачитывает прежний приговор pic.twitter.com/nDe7jmRKy3 — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

То есть не примерно, как старый приговор, а дословно и до запятой. Вот мы с Давыдовой сверяем со старым текстом pic.twitter.com/mFvEGDXPdN — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

Стоит отметить, что обвинение потребовало для Навального пять лет лишения свободы условно, а для Офицерова — четыре года. Кроме того, прокуратура потребовала оштрафовать обоих на 500 тысяч рублей.

Ранее Навальный сообщил, что он не верит в оправдательный приговор. Оппозицинер приехал в Кировский райсуд с сумкой, подготовленной для СИЗО.