Кремль назвал законным судебный процесс по делу Навального

В отношении Алексея Навального выполняется законная судебная процедура, и вряд ли кто-то может оспаривать решения, которые будут приняты судом, заявил 8 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не хотели бы никак комментировать решение суда в целом, тем более предрекать какие-то решения суда или комментировать еще не объявленное решение суда. В данном случае выполняется законная судебная процедура и те решения, которые будут приняты, вряд ли кто-то может их оспаривать, если иного не предусмотрено законом», — передает слова Пескова РИА Новости.

Кремль также считает неуместными опасения о негативном влиянии на президентские выборы неучастие в них Навального, если по решению суда он лишится права участвовать в избирательной кампании.

«А что касается того, как и что будет выглядеть. То опять же здесь какие-то опасения не считаем уместными», — заявил Песков, комментируя этот вопрос.

В Ленинском суде Кирова 8 февраля началось оглашение приговора Алексею Навальному, обвиняемому в растрате 16 миллионов рублей «Кировлеса». Прокурор попросил приговорить Навального к 5 годам лишения свободы условно.

В своем последнем слове Алексей Навальный заявил о намерении баллотироваться на предстоящих в России в 2018 году президентских выборах. Однако, согласно законодательству РФ, в случае обвинительного приговора и отбывания условного наказания во время процедуры выдвижения он будет лишен такой возможности.