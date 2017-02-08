Зонд «Кассини» прислал новую фотографию Энцелада

НАСА опубликовало фотографию Энцелада, шестого по размеру спутника Сатурна, сделанную автоматическим космическим аппаратом «Кассини» 27 ноября 2016 года. Снимок был сделан на расстоянии 130000 километров от Энцелада.

Средний радиус Энцелада составляет примерно 252 километров. Его орбита проходит по самой плотной части кольца Е – самого далекого кольца Сатурна. Весьма вероятно, что большая часть вещества в кольце E попала на него с поверхности Энцелада. Спутник находится на расстоянии в 237 378 км от Сатурна и 180 000 км от верхней границы его облаков, между орбитами Мимаса и Тефии. Период обращения Энцелада вокруг Сатурна составляет 32,9 часа.

На фотографии видно полушарие Энцелада, обращенное в сторону Сатурна. Астрономы разглядели там не менее пяти различных форм рельефа. Некоторые районы спутника покрыты кратерами диаметром до 35 километров, другие, наоборот, имеют сглаженную поверхность, что указывает на процессы выравнивания в недавнем геологическом прошлом. Так как поверхность Энцелада покрыта льдом, кратеры на ней постепенно разглаживаются под действием гравитации. Также на Энцеладе есть трещины, равнины, складчатые области и другие поверхностные деформации. Длина рифтовых впадин на Энцеладе доходит до 200 километров при ширине пять – десять и глубине один километр.

Ранее наблюдения зонда «Кассини» выявили на Энцеладе криовулканы, посылающие частицы льда, водяного пара и других газов (азот, диоксид углерода, метан) высоко в космос. Они были замечены в южном полушарии спутника. Вероятно, что под ледяной поверхностью Энцелада существует обширный жидкий океан, а криовулканы бьют из разломов в его ледяной оболочке. Ученые предполагают наличие геотермальной активности в подледном океане Энцелада. Ее источником может быть, например, разогрев недр спутника из-за приливных волн, вызванных Сатурном.