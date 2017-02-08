Для спасения жизни геккон расстается с чешуей

Ученые описали новый вид геккона с острова Мадагаскар. Он замечателен своей чешуей, чешуйки которой не только самые большие по размеру среди всех гекконов, но еще и очень легко отделяются от тела ящерицы, позволяя ей спасаться от хищников.

Геккон, получивший латинское название Geckolepis megalepis, был встречен учеными в известняковых пещерах в заповеднике Анкарана на севере Мадагаскара. Длина его тела 5,7 – 6,9 сантиметров, хвоста – 7 – 8 сантиметров. Привлекают к себе внимание необычно крупные чешуйки, размер которых может превышать 8 % от длины тела животного. Как и у других представителей данного рода, чешуйки у Geckolepis megalepis перекрываются подобно чешуе рыбы.

Фото: Frank Glaw

Чешуйки вместе с наружным слоем кожи легко отделяются от тела, что служит защитой геккона в случае нападения. Особые клетки в кожной ткани, где прикрепляются эти крупные чешуйки, обеспечивают полную регенерацию наружного слоя кожи и самих чешуек. Чтобы геккон, лишившийся части чешуи, вновь обрел ее такого же размера и формы, как и прежняя, требует всего несколько недель. На месте утраченных покровов не возникает никаких рубцов. Исследователи полагают, что изучение физиологии Geckolepis megalepis может помочь врачам в лечение ожогов и рака кожи.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PeerJ.