ПВО Москвы привели в боеготовность в рамках внезапной проверки

Силы противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую степень боевой готовности в рамках объявленной Владимиром Путиным проверке боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По информации ведомства, для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты. Личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.

«В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности», — отметили в Минобороны.

Прибыв в места назначения, расчеты приступили к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступили на боевое дежурство.

Утром 7 февраля в ВКС приказом президента России была объявлена внезапная проверка боеготовности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что внезапная проверка ВКС была объявлена в рамках действующей практики проверки Вооруженных сил РФ.