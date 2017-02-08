Двое ректоров опровергли причастность к письму о поддержке передачи Исаакия РПЦ

Ректоры двух петербургских вузов, якобы поставившие подписи под письмом с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), опровергли свою причастность к этому документу, сообщает «Медуза».

«Я ничего не подписывал», — цитирует издание слова ректора Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрия Беленького. В свою очередь, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры Александр Тургаев заявил, что «документ он не читал и подписи не ставил».

Ранее петербургское издание «Фонтанка» сообщило со ссылкой на копию письма, что под ним стоят подписи Беленького и Тургаева. Отмечалось, что это обращение ректоров было адресовано петербургскому губернатору Георгию Полтавченко и передано ему на приеме у председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Юрий Беленький в интервью «Медузе» признал от факт, что присутствовал на приеме и знал об обращении к губернатору, однако кто был его инициатором, он не знает. «Сказал об этом Владимир Васильев (ректор Университета ИТМО — прим. ред.), выразив, таким образом, позицию ректоров. Никаких возражений ни от кого не было. Но я раньше вышел с собрания, может быть, потом и было какое-то письмо. Но, повторюсь, я его не подписывал», — сказал Беленький.

Александр Тургаев заявил изданию, что он вообще ничего не слышал про обращение к Георгию Полтавченко. Ректор подчеркнул, что ушел с приема до его завершения.