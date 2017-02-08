Мединский сообщил о реорганизации департамента Минкультуры из-за «дела реставраторов»

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о расформировании департамента управления имуществом и инвестиционной политики после обвинения его прежнего руководителя в хищении государственных средств. Об этом передает «Интерфакс».

Ранее департамент возглавлял находящийся в настоящее время под следствием Борис Мазо. Новым главой стал Артем Новиков. В министерстве агентству подтвердили, что Новиков был назначен на должность 19 декабря 2016 года.

«Мы провели полную реорганизацию департамента, из него выведены вопросы имущества, контроля за имуществом. Выведены отдельно вопросы госохраны культурного наследия, ведения реестра памятников. Теперь департамент концентрируется только на двух вопросах — строительство и реставрация», — цитирует агенство слова Владимира Мединского. Министр уточнил, что остальные полномочия разделены между другими департаментами министерства культуры.

Владимир Мединский также отметил, что «Центрреставрация», которая выполняла функции единого заказчика, с 2017 года этих функций не выполняет.

В конце ноября 2016 года стало известно, что находящийся под следствием директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо написал заявление об увольнении. Вскоре Владимир Мединский сообщил, что его заместитель Григорий Пирумов также подал в отставку. Ранее, в марте, Пирумов был арестован по обвинению в хищениях при реставрации памятников старины.