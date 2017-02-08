Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 февраля 2017, среда, 23:19
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

#Сбербанк
#Разное
#Спорт
#Общество
#Разное
#НовостиПрикаспия
Чем пахнет настоящий мужчина
Шойгу написал географический диктант на максимальную оценку
Располневшие амурские тигры восхитили блогеров
В Ростове в СИЗО 23-летний задержанный вскрыл себе вены на руках и в паху
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
08 февраля 2017, 19:18
Владимир Мединский Минкульт следствие

Мединский сообщил о реорганизации департамента Минкультуры из-за «дела реставраторов»

Минкульт
Минкульт
фото: tvc.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о расформировании департамента управления имуществом и инвестиционной политики после обвинения его прежнего руководителя в хищении государственных средств. Об этом передает «Интерфакс».

Ранее департамент возглавлял находящийся в настоящее время под следствием Борис Мазо. Новым главой стал Артем Новиков. В  министерстве агентству подтвердили, что Новиков был назначен на должность 19 декабря 2016 года.

«Мы провели полную реорганизацию департамента, из него выведены вопросы имущества, контроля за имуществом. Выведены отдельно вопросы госохраны культурного наследия, ведения реестра памятников. Теперь департамент концентрируется только на двух вопросах — строительство и реставрация», — цитирует агенство слова Владимира Мединского. Министр уточнил, что остальные полномочия разделены между другими департаментами министерства культуры.

Владимир Мединский также отметил, что «Центрреставрация», которая выполняла функции единого заказчика, с 2017 года этих функций не выполняет.

В конце ноября 2016 года стало известно, что находящийся под следствием директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо написал заявление об увольнении. Вскоре Владимир Мединский сообщил, что его заместитель Григорий Пирумов также подал в отставку. Ранее, в марте, Пирумов был арестован по обвинению в хищениях при реставрации памятников старины.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Видео с места гибели Гиви
В сети опубликовано видео с места гибели Гиви
Председатель "Партия прогресса" А. Навальный в суде г. Кирова.
Навальный получил условный срок по делу «Кировлеса»
Кадр из фильма "Матильда"
Кремль принял сторону создателей фильма «Матильда»
КМ по биатлону в ХМАО
Союз биатлонистов предложил РФ отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени
Мясо
Россельхознадзор предложит запретить всю говядину из Белоруссии
Архив новостей

Самое читаемое

Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Райкина о «некрофильской» России
Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России полностью закрыться от Белоруссии
Владимир Путин говорит по телефону
Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина
Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
МИД РФ ответил на намерение Киева отобрать землю у посольства
Владимир Путин и Дональд Трамп
Трамп открестился от Путина
21:02 Рогозин поручил срочно модернизировать производство ракетных двигателей
20:31 Кировчанка пожаловалась в прокуратуру на кредит под 2379 процентов
20:15 Apple построит штаб-квартиру без порогов ради сохранения внимания инженеров
20:09 Союз биатлонистов предложил РФ отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени
19:41 Сноуден снова призвал к отмене «пакета Яровой»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юрий Авербах
Юрий Львович Авербах
8 февраля 1922 года родился Юрий Авербах, старейший из ныне живущих в мире гроссмейстеров
19:21 Дизайнер из Украины напал на школьницу в лифте дома в Москве
19:18 Мединский сообщил о реорганизации департамента Минкультуры из-за «дела реставраторов»
19:11 Россельхознадзор предложит запретить всю говядину из Белоруссии
19:01 В ВОЗ опровергли слова замглавы Минздрава РФ о признании гомеопатии
18:41 Стало известно имя оставшегося на свободе хакера из «Шалтая-Болтая»
18:14 Украина заподозрила РФ в причастности к убийству Шеремета
17:59 Заксобрание Петербурга приравняло встречи с депутатами к митингам
17:37 «Адмирал Кузнецов» вернулся из похода в Сирию в Североморск
17:13 Касьянова назвали новым кандидатом в президенты от оппозиции
17:02 Двое ректоров опровергли причастность к письму о поддержке передачи Исаакия РПЦ
16:42 Международный союз биатлонистов решил перенести ЧМ-2021 из Тюмени
16:27 Навальный получил условный срок по делу «Кировлеса»
16:09 Минфин предложил ввести акцизный сбор на «Боярышник»
15:52 В сети опубликовано видео с места гибели Гиви
15:42 Адвокат семьи Дель сообщил об отказе от иска к органам опеки
15:30 Минтруд предложил брать под защиту сообщивших о коррупции
15:16 МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией
14:55 Путин предрек неизбежно прекрасное будущее в РФ
14:49 Тимченко назвался владельцем китайского клуба КХЛ
14:37 «Ушедший на покой» актер Джек Николсон возвращается в кино
14:12 Зонд «Кассини» прислал новую фотографию Энцелада
14:05 Источник рассказал об организации убийства Гиви «своими» людьми
14:02 Самый богатый депутат Госдумы признал себя банкротом
13:51 Эрдоган и Трамп по телефону договорились вместе действовать в Сирии
13:42 Кремль назвал законным судебный процесс по делу Навального
13:18 В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из РФ и Украины
13:16 Навальный снова признан виновным по делу «Кировлеса»
13:07 Кремль принял сторону создателей фильма «Матильда»
13:00 Для спасения жизни геккон расстается с чешуей
12:57 Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки
12:43 Никита Михалков стал еще одним послом III зимних Всемирных военных игр
12:33 Bank of America открыл отделения с персоналом-роботами
12:32 Кремль опроверг причастность к гибели Гиви
12:22 Сенаторы подготовили закон о вето на снятие санкций против РФ в обход Конгресса
12:02 Госдума приняла поправку о бессрочной приватизации жилья
11:58 Создатели геоглифов не оказали существенного влияния на леса Амазонии
11:54 Блогера Лапшина поместили в следственный изолятор в Баку
11:44 «Коммерсантъ» сообщил о грядущих масштабных сокращениях в Первом меде
11:19 Киев отложил продажу билетов на «Евровидение» из-за антимонопольной жалобы
11:15 «Детский мир» вышел на IPO
10:52 Полиция задержала хакеров по делу о краже более миллиарда рублей
10:32 Растения с трех континентов пришли к хищничеству одним путем
10:25 ФАС предложила запретить неэффективным госкомпаниям покупать новые активы
10:06 Стали известны обстоятельства гибели Гиви
09:58 В МИД прокомментировали решение США обновить ядерную доктрину
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.