Рогозин поручил срочно модернизировать производство ракетных двигателей

Вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал госкорпорацию «Роскосмос» срочно предложить пути модернизации заводов, собирающих двигатели для ракет-носителей «Протон». Об этом заместитель председателя правительства РФ написал в своем твиттере.

Роскосмосу поручено в первоочередном порядке внести в @Pravitelstvo_RF предложения по скорейшей модернизации Воронежского мехзавода и КБХА pic.twitter.com/gKB8avtYXj — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2017 г.

Ранее двигатели «Протона-М» были отозваны «Роскосмосом» из-за ненадлежащего качества их сборки. Тогда же государственной корпорации было поручено внести в правительство предложения по скорейшей модернизации Воронежского механического завода (ВМЗ) и Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА).

В вою очередь, агентство RNS со ссылкой на источник в госкорпорации сообщает, что специалисты НПО «Энергомаш» и «Роскосмоса» проведут комплексный аудит производителя двигателей для ракет-носителей «Союз» и «Протон-М» — Воронежского механического завода (ВМЗ) — в течение двух-трех месяцев.

«В течение 2-3 месяцев специалисты АО "НПО «Энергомаш»" и госкорпорации "Роскосмос" проведут комплексный аудит ВМЗ в области финансовой и закупочной деятельности, технологической и производственной систем, эффективности СМК (системы менеджмента качества) и кадровой политики», — цитирует агентство сообщение «Роскосмос». Отмечается, что цель аудита — создание в ближайшее время максимально эффективного плана дальнейшего развития завода.