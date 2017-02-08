Сенаторы подготовили закон о вето на снятие санкций против РФ в обход Конгресса

Группа сенаторов Конгресса США от Республиканской и Демократической партий уже 8 февраля внесет законопроект, который предусматривает вето на решение президента Дональда Трампа снять санкции против России. Об этом сообщает CNN.

Документ предполагает, что Белому дому нужно будет предоставить подробный доклад, содержащий причины для снятия антироссийских санкций. После того, как документ будет представлен, Конгресс сможет в течение 120 дней проголосовать против подобных мер.

Авторами документа выступили республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио, Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.