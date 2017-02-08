«Адмирал Кузнецов» вернулся из похода в Сирию в Североморск

В Кольском заливе на рейде Североморска встал авианосец «Адмирал Кузнецов», вернувшийся из Сирии после выполнения военных задач, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

8 февраля на главной площади Североморска с флагами и воздушными шарами собрались жители города, родные и друзья моряков, чтобы поприветствовать экипаж «Кузнецова». В четверг моряки с авианосца примут участие в торжественной церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ России, Северного флота, администрации Мурманской области и Североморска.

В ноябре 2016 года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев сообщил, что Северодвинский судоремонтный завод «Звездочка» займется ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» в 2018 году после его возвращения с боевой службы. В частности, должна быть полностью заменена его «дымящая» котлотурбинная установка, которая вызывает нарекания на флоте. Позже информацию о предстоящем ремонте корабля опроверг глава ОСК Алексей Рахманов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео перелета палубной авиации с авианосца «Адмирал Кузнецов», который находится в Баренцевом море, на аэродром базирования в Мурманской области. В ведомстве отметили, что за два месяца летчики выполнили 420 боевых вылетов и 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения. При этом боевые задачи впервые в истории российского ВМФ решались самолетами палубной авиации непосредственно с корабля.