Украина заподозрила РФ в причастности к убийству Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что в настоящее время следствие допускает версию заказного политического убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «112 Украина».

«Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяет предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц, — заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на который поступил именно из России», — отметил Аваков.

Впервые обвинения по делу Шеремета в адрес России прозвучали в августе 2016 года. Тогда Киев заявил, что убийство журналиста было организовано российскими спецслужбами.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве своего автомобиля.