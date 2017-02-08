Сноуден снова призвал к отмене «пакета Яровой»

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, раскритиковал в своем твиттере принятие «пакета Яровой — Озерова».

По словам Сноудена, закон нужно отменить или переписать.

Экс-сотрудник АНБ отметил, что принятие подобных инициатив ведет к перенаправлению налогов россиян на финансирование ненужных шпионских функций вместо соединения удаленных регионов. Сноуден приравнял это к воровству и краже налоговых отчислений россиян.

«Я не россиянин, так что я не могу голосовать. Но даже чужак видит, что "закон Большого брата" Яровой нарушает не только права, но и здравый ум», — заявил он.

Закон навредит и России, и ее гражданам, подытожил Сноуден.