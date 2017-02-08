В сети опубликовано видео с места гибели Гиви

В интернете появилось видео с места гибели командира ополченцев Михаила «Гиви» Толстых.

Один из роликов опубликован блогером Иваном Рахметовым в Facebook.

На видео запечатлены последствия взрыва и пожара на двух этажах штаба батальона «Сомали», которым командовал Гиви. Кадры дают представление, насколько мощным был взрыв, произошедший утром 8 февраля. По предварительным данным, выстрел в окно штаба был произведен из реактивного огнемета «Шмель». На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее телеканал «360» сообщил со ссылкой на анонимный источник, что убийцами командира ополченцев в Донбассе Михаила Толстых стали «свои» люди. По словам источника, те, кто устроили взрыв внутри базы штаба «Сомали», вероятно, хотели убить не только командира.