08 февраля 2017, 09:07
СМИ узнали о разочаровании Трампа в своем пресс-секретаре
Президент США Дональд Трамп оказался недоволен итогами первых двух недель работы своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
В настоящий момент Спайсер замещает две должности, выполняя также функции директора по коммуникациям.
В Белом доме решили найти Спайсеру напарника, который бы занялся в новой администрации связями с общественностью и немного разгрузил коллегу.
Стоит отметить, что должность директора по коммуникациям предлагали пресс-секретарю переходной команды Трампа Джейсону Миллеру, но тот ответил отказом. Миллер аргументировал свое решение тем, что ему не будет хватить времени на семью.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое