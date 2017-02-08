СМИ узнали о разочаровании Трампа в своем пресс-секретаре

Президент США Дональд Трамп оказался недоволен итогами первых двух недель работы своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В настоящий момент Спайсер замещает две должности, выполняя также функции директора по коммуникациям.

В Белом доме решили найти Спайсеру напарника, который бы занялся в новой администрации связями с общественностью и немного разгрузил коллегу.

Стоит отметить, что должность директора по коммуникациям предлагали пресс-секретарю переходной команды Трампа Джейсону Миллеру, но тот ответил отказом. Миллер аргументировал свое решение тем, что ему не будет хватить времени на семью.