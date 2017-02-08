Apple построит штаб-квартиру без порогов ради сохранения внимания инженеров

В создаваемой американской корпорацией Apple штаб-квартирой Apple Campus 2 в Купертино не будет порогов, чтобы инженерам компании не приходилось менять шаг и отвлекаться от своей работы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Дизайн футуристичного круглого здания разработал известный британский архитектор Норман Фостер по просьбе одного из основателей Apple Стива Джобса.

Корпорация строит новую штаб-квартиру в Купертино с 2013 года. Она может быть передана Apple в марте этого года. Изначально планировалось, что здание будет сдано в эксплуатацию в 2015 году. Одной из причин задержки источники агентства назвали излишний перфекционизм Apple.

В частности, корпорация очень строго подходила к выбору материалов и качеству стройки — хотя обычно при строительстве допускается погрешность от трех миллиметров, Apple требовала, чтобы погрешность была намного меньше. «Телефоны можно собирать с очень и очень маленькими погрешностями. Но здание с такой погрешностью никогда не построишь. У вас просто заклинит двери», — отметил в интервью Reuters один из создателей здания.

Ранее генеральный директор Apple Тим Кук сообщал о планах по строительству в Калифорнии новой солнечной электростанции за 850 миллионов долларов, которая позволит обеспечить электричеством шестьдесят тысяч домов и новую штаб-квартиру Apple в Купертино, а также более полусотни фирменных магазинов Apple Store. Кроме того, компания First Solar Inc получила заказ на постройку модулей солнечных батарей на крыше штаб-квартиры Apple.