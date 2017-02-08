«Ушедший на покой» актер Джек Николсон возвращается в кино

Удалившийся семь лет назад «на покой» американский актер Джек Николсон возвращается в кино. Он сыграет в англоязычном ремейке фильма «Тони Эрдманн», сообщает Associated Press.

Оригинальный германский фильм «Тони Эрдманн» режиссера Марен Аде в настоящее время претендует на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Николсон не снимался в кино с 2010 года. Его последними фильмами были «Я все еще здесь» Кейси Аффлека и «Как знать...» с Риз Уизерспун и Полом Раддом, которые, по мнению критиков, провалились в прокате. В январе 2017 года СМИ сообщили, что актер ушел «на покой».

Джек Николсон считается одним из величайших актёров современности. Он номинировался на премию «Оскар» рекордные 12 раз и трижды становился ее лауреатом - за роли в картинах «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности» и «Лучше не бывает».