Глава МИД Китая посоветовал США перечитать историю Второй мировой войны

Министр иностранных дел Китая Ван И посоветовал Вашингтону «освежить в памяти» историю Второй мировой войны после заявлений США по спорным островам. Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

«Я предлагаю нашим американским друзьям освежить в памяти историю Второй мировой войны. В Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года четко прописано, что Япония по результатам войны обязана вернуть Китаю ранее захваченные земли, в том числе архипелаг Спратли», — заявил Ван И во время пресс-конференции в Австралии.

Дипломат также отметил, что в 1946 году Китай вернул суверенитет над архипелагом при содействии американской стороны, однако впоследствии некоторые страны незаконным путем заняли часть островов Спратли, что привело к появлению так называемого спора в Южно-Китайском море.

При этом Ван И подчеркнул, что все вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться непосредственно вовлеченными в спор сторонами путем мирных переговоров. В свою очередь, страны вне региона должны, по словам главы МИД Китая, активно поддерживать усилия народной республики и других стран по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море, а не наоборот.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал поддержку Японии в защите островов Сенкаку, о которых ведется спор с Китаем.