В ВОЗ опровергли слова замглавы Минздрава РФ о признании гомеопатии

Всемирная организация здравоохранения опровергла заявление заместителя главы Минздрава РФ Татьяны Яковлевой о том, что ВОЗ официально признает гомеопатию.

С запросом подтвердить или опровергнуть слова Яковлевой в ВОЗ обратился просветительский фонд «Эволюция». Официальный представитель международной организации Грегори Хартл ответил, что «ВОЗ не занимается вопросами эффективности народной или альтернативной медицины, и что одобрение таких практик находится за пределами мандата организации».

В свою очередь, российский эксперт ВОЗ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Владимир Анисимов заявил, что Всемирная организация здравоохранения «признает» лишь существование гомеопатии, как и других методов альтернативной медицины, при этом нельзя утверждать, что ВОЗ «располагает доказательствами эффективности и безопасности гомеопатии».

О том, что замминистра сделала такое заявление, ранее сообщило агентство ТАСС. «Гомеопатия признается официально Всемирной организацией здравоохранения, в том числе и Минздравом России гомеопатия тоже признана... Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию и обучение, вот тогда это лженаука», — сказала она.