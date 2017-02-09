Заместитель Мединского назвал «избыточным» введение Дня патриотизма

Заместитель главы Министерства культуры РФ Владимир Аристархов считает «избыточным» учреждение в России Дня патриотизма. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По результатам проработки этого вопроса в ведомстве пришли к выводу, что введение данного праздника является избыточным. В связи с этим министерство культуры РФ эту инициативу не поддерживает», — цитирует агентство слова Аристархова.

Замминистра отметил, что в России достаточно праздников, которые способствуют воспитанию «зрелой личности». В их числе он назвал День Победы, День защитника Отечества, День России и День народного единства.

Ранее в четверг агентство ТАСС сообщило про ответ Владимира Аристархова на просьбу главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова прокомментировать предложение отмечать в России День патриотизма в годовщину введения продуктового эмбарго против Евросоюза.

В Министерстве культуры РФ дали положительный отзыв на это предложение, признав, что оно заслуживает внимания. Однако замминистра отметил, что инициативу надо «рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук».