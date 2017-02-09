Возбуждено уголовное дело о хищении 2 млрд рублей у «Газпром нефти»

Следователи МВД возбудили уголовное дело о хищении 2 млрд рублей у компании «Газпром нефть». Об этом в четверг, 9 февраля, пишет «Коммерсантъ».

Расследование начато в отношении «неустановленных лиц» среди руководства и сотрудников компании «Сервис-терминал». По версии следствия, в 2011 году эта компания получила от «Газпром нефти» более 58 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Позже «Сервис-терминал» отчитался о расходовании только 46,8 млрд рублей.

В МВД считают, что около 2 млрд рублей были выведены компанией в офшоры. Еще 10 млрд рублей стали предметом судебного разбирательства в августе 2016 года. Тогда «Газпром нефть» обратилась в арбитраж с иском о «необоснованном обогащении» компании-брокера.

Летом 2016 года «Сервис-терминал» подал в суд заявление о собственном банкротстве. В настоящее время в компании введена процедура внешнего наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий.