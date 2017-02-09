Центробанк предложил допустить силовиков к банковской тайне

Центробанк намерен облегчить для правоохранительных органов доступ к банковской тайне для борьбы с выводом активов из банков, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью ТАСС.

«Когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала Набиуллина.

По ее словам, банк прорабатывает варианты изменения действующего порядка доступа к банковской тайне, а также изменений в законы, которые позволят привлекать руководителей кредитных организаций к ответственности за фальсификацию отчетности. Сейчас ЦБ РФ может лишь выдать предписание банку об исправлении отчетности, если обнаружит признаки ее фальсификации.

«В целом​ заинтересованные органы власти это предложение поддерживают, потому что фальсифицированная отчетность — это действительно одна из ключевых бед нашей банковской системы», — подчеркнула Набиуллина.

«Только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию. Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, где их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться», - уверена глава ЦБ РФ.