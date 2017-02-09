Центробанк предложил допустить силовиков к банковской тайне
Центробанк намерен облегчить для правоохранительных органов доступ к банковской тайне для борьбы с выводом активов из банков, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью ТАСС.
«Когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала Набиуллина.
По ее словам, банк прорабатывает варианты изменения действующего порядка доступа к банковской тайне, а также изменений в законы, которые позволят привлекать руководителей кредитных организаций к ответственности за фальсификацию отчетности. Сейчас ЦБ РФ может лишь выдать предписание банку об исправлении отчетности, если обнаружит признаки ее фальсификации.
«В целом заинтересованные органы власти это предложение поддерживают, потому что фальсифицированная отчетность — это действительно одна из ключевых бед нашей банковской системы», — подчеркнула Набиуллина.
«Только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию. Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, где их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться», - уверена глава ЦБ РФ.