Центробанк сообщил о критическом состоянии внешнего долга России‍

Соотношение внешнего долга России к ВВП выросло до 42%, что является рекордным показателем за все время, покрываемое статистикой Центробанка РФ (с 2004 года) – такие данные приведены в ежеквартальном отчете регулятора, сообщает Росбалт.

В конце 2015 года этот показатель составлял 39%, в 2014 — 29%, а в 2013 — 33%.

По данным ЦБ РФ, до нового минимума за 12 лет упала обеспеченность внешнего долга валютными поступлениями: к концу сентября 2016 года общая сумма задолженности в 1,57 раза превышала годовые доходы страны от экспорта товаров и услуг, объем которых достиг минимальной отметки с 2005 года (279 млрд долларов).

При этом на обслуживание полученных на Западе кредитов на конец третьего квартала должно было уходить 40% всего притока валюты в Россию от экспорта, что значительно выше критического порога.

По методологии Международного валютного фонда и Счетной палаты России, к которым отсылает Центробанк, критический порог составляет 25%. «Показатель „платежи по внешнему долгу/экспорт“ имеет ключевое значение при анализе платежеспособности дебитора. Критическим считается коэффициент, если расчетная сумма годовых платежей превышает 25% экспорта», — говорится в материалах СП.

По итогам 2016 года внешний долг России вырос на 0,05% — до 518,7 млрд долларов. В пересчете на душу населения он составляет 3538 долларов.

Напомним, что неделей раньше эксперты Сбербанка предложили увеличить долг РФ до 150% ВВПВ течение ближайших 10 лет, утверждая, что это не станет угрозой финансовой стабильности.

По оценке РБК, совокупный госдолг РФ на конец 2016 года составил 13,3 триллиона рублей, внутренний долг граждан — 39,7 триллионов рублей, внешний долг банков 29,2 триллиона рублей. В целом задолженность в экономике составляет около 82 триллионов рублей, что эквивалентно 96% ВВП.