Путин признал гибель турецких военных при ударе ВКС РФ

Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в связи с гибелью турецких военных при ударе ВКС РФ в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин и Эрдоган также договорились о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и других экстремистских организаций.

Главы государств обсудили итоги международных переговоров по Сирии в Астане и подтвердили готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и иных сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному на март 2017 года заседанию в России Совета сотрудничества высшего уровня двух стран.

В четверг, 9 февраля, в Генштабе ВС Турции заявили, что трое турецких военнослужащих погибли и 11 пострадали при непреднамеренном ударе Воздушно-космических сил России (ВКС) на севере Сирии.

Удар был нанесен утром 9 февраля по зданию, в котором находились турецкие силовики. Представители России заявили турецким военным, что имела место ошибка в координатах нанесения удара. Информацию о непреднамеренном ударе ВКС в Сирии подтвердили и в Минобороны России,

Ранее, 8 февраля, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие войска и сирийская оппозиция вошли в город Эль-Баб.