СМИ назвали 12 июня днем отмены виз между Украиной и ЕС

Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк назвал 12 июня 2017 года датой вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Об этом Йозвяк написал на своей странице в твиттере.

Он также рассказал, что безвизовый режим между Грузией и ЕС начнет действовать 29 марта этого года.

В ЕС достигли предварительной договоренности о безвизовом режиме для Украины еще в середине ноября 2016 года. Ее реализация стала возможна после урегулирования вопросов механизма приостановки этого режима. Между тем, президент Европарламента (ЕП) Мартин Шульц сообщал, что, в частности, Франция, Бельгия, Италия и Германия не готовы к введению безвизового режима с Украиной.

2 февраля 2017 года депутаты Европейского парламента (ЕП) одобрили отмену визового режима с Грузией. Граждане Грузии — обладатели биометрических паспортов — получили возможность находиться в ЕС на протяжении 90 дней в течение шести месяцев с целью деловых, туристических или семейные поездок, но без права на работу. Отмечалось, что режим свободного перемещения заработает, как только вступит в силу механизм его экстренной приостановки.