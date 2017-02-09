Топ-менеджер Татфондбанка задержан по подозрению в хищении средств

Сотрудниками главного следственного управления МВД по Республике Татарстан задержан заместитель председателя правления Татфондбанка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В региональном МВД фамилию задержанного не назвали, однако агентство «Интерфакс» предполагает, что речь, вероятно, идет о Вадиме Мерзлякове. Его могут подозревать в хищении средств, переданных в доверительное управление «дочке» банка — ООО «ИК «ТФБ Финанс». Сумма ущерба, по предварительной информации, оценивается в более чем 90 миллионов рублей.

11 января в СМИ появилась информация о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем были переведены в клиенты его дочерней инвесткомпании, в результате чего их средства перестали подлежать страховому возмещению.

Подмена обнаружилась после введения Центробанком временной администрации в кредитную организацию в середине декабря 2016 года. Когда вкладчики «ТФБ-Финанс» начали подавать заявления о возмещении средств, выяснилось, что они больше не являются клиентами Татфондбанка.