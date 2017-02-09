У сборной Казахстана на ЧМ по биатлону нашли запрещенные препараты

В расположении сборной Казахстана по биатлону в австрийском Хохфильцене, где 8 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону, предположительно, обнаружены запрещенные препараты. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Чемпионат».

Уточняется, что обыски у биатлонистов сборной Казахстана в гостиничных номерах в Хохфильцене были проведены в среду вечером сотрудниками австрийской уголовной полиции. При этом они были санкционированы прокуратурой Инсбрука. У спортсменов было изъято множество медицинских препаратов. В настоящее время ведется расследование.

В свою очередь, казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина в интервью агентству ТАСС заявила, что австрийская полиция во время обыска в расположении сборной обращалась со спортсменами и специалистами команды как с террористами.

«Мы были в шоке, нас окружили как террористов, было очень страшно. Полицейские и допинговые офицеры нас мурыжили до двух часов, а кого-то и до четырех. Сначала обыскали всю комнату, а после отвезли в полицию, где составили протоколы, абсолютно на всех, включая смазчиков. Мы всю ночь не спали, поэтому сейчас выходила на гонку абсолютно без эмоций, как на тренировке», — заявила Полторанина.

Напомним, что перед началом чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене более 170 биатлонистов из различных стран мира подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU) в котором потребовали решительных в связи с допинговым скандалом, затронувшим в том числе биатлон.