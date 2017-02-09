Француз Фуркад сбил с ног Логинова во время эстафеты на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, француз Мартен Фуркад, ранее оскорбивший российского биатлониста Александра Логинова, во время гонки на ЧМ в австрийском Хохфильцене наступил россиянину на лыжу, из-за чего тот упал. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «свиньей» в прямом эфире Мартена Фуркада за его действия.

Сам Логинов отреагировал на это происшествие осторожнее. «Все происходило очень быстро, и я как-то не обратил внимания — упал и упал. На повторе посмотрим, но это останется на его совести», — приводит его слова «Матч ТВ». Сам Фуркад заявил, что «подножка» была неумышленной, и, как сообщается, извинился за инцидент.

В свою очередь, товарищ Логинова по сборной Антон Шипулин после бронзовой эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене рассказал о полной потере уважения к Мартену Фуркаду. По его словам, он ценит Фуркада «как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво».

Позже, во время «цветочной церемонии», Фуркад произвел демонстративный жест в адрес россиян. После того, как цветы были вручены французской сборной, занявшей второе место, и должны были вручаться россиянам, пришедшим третьими, биатлонист на глазах у всех покинул пьедестал. Российские болельщики отреагировали на такой шаг французского спортсмена свистом и оскорблениями в его адрес.

Ранее Мартен Фуркад едко прокомментировал выступление россиянина Александра Логинова на странице Союза биатлонистов России в Instagram. Пресс-служба СБР опубликовала в соцсети фотографию Логинова, сопроводив ее поздравлениями с успешным выступлением спортсмена на чемпионате Европы, где ему удалось завоевать три золотых и одну серебряную медали.

Позже Фуркад прокомментировал фото так: «И не забудьте один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО». Через некоторое время спортсмен сам удалил свой комментарий.