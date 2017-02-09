В ДНР рассказали о выявлении заказчиков убийства Гиви

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили и вышли на след заказчиков убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.

Собеседник агентства заявил: «Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях».

При этом источник допустил ликвидацию заказчиков убийства при задержании, если те окажут сопротивление.

Гиви погиб примерно в 6 утра 8 февраля в расположении своей части в Донецке. Сначала сообщалось, что в штабе взорвалась бомба, потом – что по штабу был выпущен заряд реактивного пехотного огнемета «Шмель». Гиви в этот момент находился в своем кабинете. Его тело опознано.

Ранее телеканал «360» сообщил со ссылкой на анонимный источник, что убийцами командира ополченцев в Донбассе Михаила Толстых стали «свои» люди. По словам источника, те, кто устроили взрыв внутри базы штаба «Сомали», вероятно, хотели убить не только командира.