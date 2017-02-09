СМИ рассказали о признании сослуживцев Гиви в его убийстве

Некий Игорь Мыльцев, представившийся бойцом подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики «Сомали», которым руководил погибший при взрыве Михаил Толстых (Гиви), заявил «Новой газете», что покушение на Гиви организовал он и еще трое бойцов «Сомали».

По словам Мальцева, убийство Гиви стало местью сослуживцев, якобы брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года: «Ему отомстил бы любой».

Сепаратист утверждает, что в ходе боев, опасаясь за собственную жизнь, Гиви отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу: «Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, он думал, что нас уже нету в живых!».

Ранее в ДНР заявили, что вышли на след заказчиков убийства Толстых и допустили их ликвидацию при задержании, если те окажут сопротивление.

Телеканал «360» сообщил со ссылкой на анонимный источник, что убийцами командира ополченцев в Донбассе Михаила Толстых стали «свои» люди.