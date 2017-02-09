Лидера «Шалтая-Болтая» обвинили в оговоре своих «подельников»

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев оговаривает других участников дела, в том числе и арестованного Александра Филинова, утверждает адвокат Филинова Мераб Шамдинов.

«Чтобы облегчить свое наказание за содеянное, Аникеев оговаривает всех своих знакомых», – цитирует Republic заявление адвоката на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление ареста Александра Филинова.

Сам Филинов заявил, что не мог совершить преступление, в котором обвиняется, в силу недостатка квалификации: «То, что мне вменяется, я не мог фактически сделать, я увлекаюсь радиоэлектроникой, музыкой. Вменяемое преступления совершить моя квалификация не позволяет».

Сторона защиты просила поместить Филинова под домашний арест из-за состояния здоровья. По словам Шамдинова, у его подзащитного хроническая астма. Однако Мосгорсуд признал решение о продлении ареста Филинова до 5 апреля законным.

Как следует из материалов дела, Филинов работал в МТС, однако был уволен по сокращению.

Журналист и основатель сайта «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, который публиковал на своем ресурсе взломанную переписку российских чиновников, был задержан сотрудниками ФСБ России в октябре прошлого года. Он сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания.

Позже по делу были арестованы Александр Филинов и Константин Тепляков, которые также были заключены под стражу. Всем троим предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 272 УК РФ).