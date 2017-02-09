Трамп назвал сенатора Маккейна лузером

Президент США Дональд Трамп опубликовал несколько записей в своем твиттере, раскритиковав в них сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Американский президент прокомментировал гибель командира спецназа США Райна Оуэнса, убитого в конце января во время штурма лагеря боевиков запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида» в центральной части Йемена. Тогда Маккейн заявлял, что эту операцию, ставшую первой, санкционированной Трампом в должности президента, нельзя назвать успешной.

«Сенатору Маккейну не стоило бы обсуждать в СМИ успех или провал операции. Это лишь подыгрывает врагу. Он [Маккейн] проигрывал так долго, что уже разучился побеждать. Просто посмотрите, что творится: наша страна увязла в конфликтах по всему миру», — написал Трамп.

В последней записи американский президент заявил, что «наш герой» Райн Оуэнс погиб в своем победном бою, а не проиграл схватку. «Для США настало время поумнеть и снова научиться побеждать!» — заключил Трамп.

Ранее президент США в своем твиттере обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в стремлении развязать Третью мировую войну. Это обвинение прозвучало в ответ на критику миграционной политики Трампа — Маккейн и Грэм утверждали, что указы нового президента по ограничению въезда выходцев из мусульманских стран лишь спровоцируют усиление вербовки в террористы.