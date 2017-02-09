Соавтор «Матильды» рассказал о причастности Кремля к финансированию фильма

Соавтор исторической ленты «Матильда» режиссера Алексея Учителя Владислав Москалев заявил в интервью The Insider, что фильм снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора.

Москалев утверждает, что он совместно с главой Фонда в поддержку культуры и искусства Владимиром Винокуром договорился о финансировании с Владимиром Кожиным, который на тот момент занимал должность управляющего делами президента: «Кожин на моих глазах набрал какой-то номер по телефону и дал команду “десять”. После этого “Газпромбанк” загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (100 % дочка “Газпромбанка” на Кипре), в свою очередь перевел 10 млн долларов на кино».

Кроме того, еще 10 млн долларов перевел на счет Фонда в поддержку культуры и искусства лично президент «Газпромбанка» Андрей Акимов: «Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны – но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили».

Напомним, ранее в Кремле назвали недопустимыми угрозы в адрес создателей фильма «Матильда» со стороны анонимных экстремистов и предложили всем желающим сначала посмотреть фильм, а затем уже составлять о нем мнение.