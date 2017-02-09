ЦБ отсрочил перевод пенсионеров на карту «Мир» на два года

Заместитель председателя российского Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор рассчитывает окончательно перевести обслуживание российских пенсионеров на карты «Мир» к 1 июня 2020 года, сообщает «Интерфакс».

В ходе встречи с представителями банковского сектора Скоробогатова отметила: «Понимая, что это наиболее уязвимая категория нашего населения, мы считаем, что выпуск карты "Мир" должен осуществляться в плановом режиме, то есть когда истекает срок карты международной платежной системы».

Вместо перевыпуска карты международной платежной системы пенсионерам будут вручать карты «Мир»: «По нашей оценке, перевыпуск в плановом режиме для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года», – пояснила зампред ЦБ.

Скоробогатова уточнила, что переход на карты «Мир» получателей будет осуществляться поэтапно, с разбивкой на группы категорий получателей бюджетных средств: «Первая группа клиентов - это новые клиенты бюджетной сферы. То есть это либо те, кто перейдет после 1 июля 2017 года в бюджетную организацию, или это пенсионер, который стал пенсионером после 1 июля и обратился в банк за открытием счета и получением карты».

Напомним, 19 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что обязательный перевод бюджетников на российские карты «Мир» приведет к ограничению конкуренции и ущемит права граждан.

Однако в ЦБ заявили, что обязанность российских банков выдать бюджетникам карты национальной платежной системы «Мир» установлена действующим законодательством и не нарушает принципов конкуренции.