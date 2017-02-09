Минск обвинил Москву в приравнивании белорусов к иностранцам

Установка Россией пограничной зоны на границе с Белоруссией означает приравнивание белорусов к иностранцам, что противоречит духу отношений между двумя странами. Об этом, по информации агентства «Интерфакс», заявил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

«Установлением погранзон Россия приравняла белорусов к гражданам третьих стран, к иностранцам. А вот это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних отношений Беларуси и России», — цитирует агентство слова дипломата.

Дмитрий Мирончик при этом признал, что конфликтных ситуаций из-за установления пограничной зоны до сих пор не возникало, «но и совсем мало времени прошло». «Весьма показательно, что на границе РФ с другими странами такого нет, за исключением непростого участка российской границы в районе острова Сахалин и Курил», — подчеркнул представитель МИД Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение российской стороны ввести пограничную зону на границе с республикой «попранием межгосударственных договоров, в том числе касающихся границ». Он также заявил, что обустройство Россией пограничной зоны в соседних с Белоруссией областях грозит конфликтом.