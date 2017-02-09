«Железный купол» перехватил выпущенные по Эйлату египетские ракеты

Курортный город Эйлат в Израиле подвергся ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова. Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, по городу было выпущено как минимум три ракеты. Несколько из них были успешно перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол». Информации о погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

В свою очередь, The Jerusalem Post сообщает, что ответственность за обстрел города Эйлата взяла на себя египетская ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Последний раз Израилю приходилось задействовать «Железный купол» для перехвата ракет над Эйлатом и Тель-Авивом в июле 2014 года во время военной операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа.