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09 февраля 2017, 10:41
Белоруссия Россельхознадзор

Россельхознадзор ввел непрерывный контроль мяса и молока из Белоруссии

Молоко
Молоко
Grant Frederiksen/Flickr

Россельхознадзор ввел полный контроль за перемещением белорусской животноводческой продукции по территории России с момента пересечения границ государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что такие меры были приняты по просьбе Минска. Продукция будет отслеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий» до момента попадания на прилавок.

Днем ранее издание РБК сообщило, что специалисты Россельхознадзора выявили отсутствие необходимого ветеринарного контроля со стороны Белоруссии при поставке говядины в РФ. В ведомстве, в частности, заявили о наличии в мясе опасных микроорганизмов. Россельхознадзор подчеркнул, что может ограничить импорт говядины со всей территории Белоруссии, если Минск не примет экстренных мер.

В ведомстве при этом отмечают, что Белоруссия неоднократно отвергала претензии к качеству своей продукции. В Минске заявляли, что нарушение санитарных норм выявляли в фальсифицированных товарах, произведенных в России.

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