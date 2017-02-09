Думский комитет отказал в раздаче санкционной еды беднякам

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал депутатам проголосовать против принятия законопроекта, предусматривающего безвозмездную передачу санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды, сообщает РИА Новости.

Законопроект сенатора Антона Белякова задумывался как мера поддержки социально незащищенных слоев граждан с низкими доходами, которым предлагалось раздавать санкционную еду вместо того, чтобы уничтожать ее.

Однако в думском комитете сочли, что законопроект не только нарушает положения ФЗ «О специальных экономических мерах» и принятыми в соответствии с ним указами президента РФ, а также закона «О таможенном регулировании в РФ», но и не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды и не определяет, что к таким нуждам относится.