Минкульт допустил учреждение Дня патриотизма в годовщину продуктового эмбарго

Министерство культуры РФ дало положительный отзыв на предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа — в годовщину введения продуктового эмбарго против Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ первого замминистра культуры Владимира Аристархова по запросу главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

В ответе Аристархова отмечается, что предложенная инициатива заслуживает внимания, однако вопрос надо «рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук».

В Минкульте также обратили внимание на необходимость финансово-экономического обоснования, так как организация празднования Дня патриотизма потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

В середине ноября 2016 года отмечать День патриотизма предложил глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Он подготовил соответствующий законопроект, который пока не внесен в Госдуму.

В свою очередь, в Кремле не стали комментировать инициативу учредить День патриотизма в России. «Нет никакого отношения к этому в Кремле, это первое. И второе, вся эта история не совсем понятна, я бы все-таки рекомендовал уточнить и у депутата, что он имел ввиду, и у Минкультуры, что они на это ответили, потому что достаточно противоречивые сообщения», — передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.