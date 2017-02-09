Банк РПЦ решил отсудить у Альфа-банка 10,6 млрд рублей

Банк «Пересвет», ключевым акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ), подал в Арбитражный суд Москвы иск к Альфа-банку на 10,5 млрд рублей. Такая сумма фигурирует в картотеке дел суда в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Заявление поступило в суд 8 февраля, но пока к производству не принято.

В карточке указана только сумма исковых требований — 10 млрд 571 млн 20 тысяч 592 рубля 40 копеек. Об основаниях для иска и других исковых требованиях не сообщается.

Напомним, что в октябре 2016 года Центробанк назначил в «Пересвет» временную администрацию в связи с неисполнением требований кредиторов по денежным обязательствам. К 1 января разница между активами и обязательствами банка выросла до 45,8 млрд рублей.

До февраля текущего года контрольный пакет акций «Пересвета» принадлежал людям и структурам, связанным с РПЦ. В начале февраля стало известно, что финансово-хозяйственное управление РПЦ сократило долю в банке «Пересвет» с 36,54 до 27,46%.

По данным РБК, банком много лет управляли девелоперы, «зарывшие в землю» более 20 млрд рублей. К настоящему моменту президент банка исчез, а один из главных заемщиков находится в СИЗО.