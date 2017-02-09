Кремль опроверг слухи о передаче Южных Курил во временное пользование Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения японских СМИ о том, что Курильские острова якобы будут переданы Японии во временное пользование, сообщает ТАСС.

«Непонятно происхождение этой информации, это не соответствует действительности», - заявил Песков журналистам 9 февраля.

Напомним, 15-16 декабря состоялся визит Владимира Путина в Японию, в ходе которого стороны договорились начать консультации о совместной экономической деятельности в южной части Курильского архипелага. В марте в Токио должен пройти их первый раунд на уровне заместителей глав МИД.

Попытки договориться о совместной российско-японской экономической деятельности на Южных Курилах уже предпринимались в конце 90-х годов прошлого века. Однако им помешало нежелание Японии осуществлять такое сотрудничество на основе российского законодательства.

На текущей неделе министр иностранных дел Японии Фумио Кисида объявил о создании Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности в южной части Курильских островов. Он подчеркнул, что создание Совета призвано подготовить почву для скорейшего визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.