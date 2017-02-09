Кремль опроверг подготовку сделки с США по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается заключать какие-либо сделки с США по украинскому конфликту, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил: «Безусловно, вряд ли этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки и, конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности».

По мнению представителя Кремля, «предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Кремль якобы готовит «большую сделку» с американскими властями, результатом которой могут стать уступки США по Украине.