Польша заявила о готовности восстанавливать отношения с Россией

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о намерении Варшавы предпринимать шаги для восстановления отношений с Москвой. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

«Политика по отношению к России, к сожалению, обусловлена ​​ее агрессивными действиями в Восточной Европе. Но мы признаем необходимость диалога с Россией и будем работать для восстановления двусторонних экономических отношений», — заявил дипломат во время выступления в Сейме Польши (нижней палате парламента). Gazeta Wyborcza на своем сайте вела текстовую трансляция этого выступления.

Витольд Ващиковский подчеркнул, что Польша относится к России серьезно, как к важному соседу. «Но для того, чтобы танцевать танго нужны двое», — добавил он.

Дипломат также выразил надежду на то, что российская сторона вернет Польше обломки самолета президента страны Леха Качиньского Ту-154, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года.

Ранее Министерство иностранных дел Польши под руководством Витольда Ващиковского рассекретило документ начала 2008 года, в котором содержатся тезисы смены курса внешней политики страны на пророссийскую.