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09 февраля 2017, 13:43
геология

Геологи открыли три новых урановых минерала

Рэдканьонит
Рэдканьонит
Travis Olds

На стенах старых урановых шахт в южной части штата Юта геологи обнаружили три неизвестных ранее минерала, содержащих оксид урана (уранил).

Все три образца были обнаружены аспирантом университета Нотр-Дам в Индиане Трэвисом Олдсом (Travis Olds), директором лаборатории прикладного химического и морфологического анализа Мичиганского технологического института Оуэном Миллсом (Owen Mills) и независимым геологом Шоном Карлсоном (Shawn Carlson). Минералы получили название леесит, леосилардит и рэдканьонит. Все они представляют собой пример минералов, образовавшихся в результате человеческой деятельности. По словам Трэвиса Олдса, описание структуры новых минералов позволяет ученым лучше понять химию урана и установить, каким превращениям он может подвергнуться в природной среде.

Леесит. Фото: Travis Olds

Для всех трех минералов характерен желтый цвет. Леесит представляет собой сочетание оксида и гидроскида урана и кальция (K(H2O)2[(UO2)4O2(OH)5]·3H2O). Его кристаллы, едва видные невооруженным глазом, имеют форму соединенных лезвий или игл. Кристаллическая решетка орторомбическая. Этот минерал также образует порошкообразные массы расположенные среди сопутствующих пород, в первую очередь гипса. Расположение атомов в леесите, где чередуются слои урана и калия, отличает его от ранее известного минерала компреньясита сходного химического состава.

Леосилардит. Фото: Travis Olds

Леосилардит имеет моноклинную кристаллическую решетку, а его формула Na6Mg(UO2)2(CO3)6 · 6H2O. Длина его кристаллов не более нескольких миллиметров. Он образуется при взаимодействии минералов урана с воздухом. Назван минерал в честь выдающегося физика Лео Силарда (1898 – 1964).

Формула рэдканьонита (NH4)2Mn[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)4, его кристаллическая решетка также моноклинная. Этот минерал получил название в честь места, где были обнаружены новые минералы. Цвет минерала оранжевый, иногда с красноватым оттенком. В отличие от леосилардита он не растворим в воде. Рэдканьонит, возможно, самый редкий минерал урана, так как он может образоваться только при совпадении нескольких условий. Для этого необходимо наличие ионов марганца, а также органики, которая служит источником аммония.

Образцы всех трех минералов хранятся в коллекции Музея естественной истории в Лос-Анджелесе, а описания опубликованы в журнале Mineralogical Magazine.

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