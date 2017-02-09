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09 февраля 2017, 18:12
химия

Графен предложили получать из соевого масла

Полученная новым способом графеновая пленка
Полученная новым способом графеновая пленка
CSIRO

Известный с 2004 года графен – модификация углерода в виде слоя толщиной в один атом – имеет множество замечательных свойств. Он легок, но в значительно прочнее стали и лучше проводит электричество, чем медь. Поэтому он может найти применение во многих отраслях от электроники до медицины. Но промышленные методы получения графена очень сложны и дороги.

Решить эту проблему предлагают австралийские ученые. Исходным материалом для них послужило масло из семян сои. Для получения графена они нагревали соевое масло в трубчатой ​​печи в течение примерно 30 минут, где оно разлагалось, образуя отдельные блоки углерода. Затем его быстро охлаждали, и углерод диффундировал на поверхность никелевой фольги в тонкие прямоугольные графеновые пленки, размером примерно пять сантиметров на два сантиметра и толщиной в один нанометр. Один из авторов работы, доктор Чжао Цзюнь Хан из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) говорит, что процесс был более быстрым и энергоэффективным, чем другие методы. По его мнению, стоимость производства графена можно будет сократить таким способом в десять раз.

Специалист по графену профессор Дэвид Офисер (David Officer) из Университета Вуллонгонга в штате Новый Южный Уэльс признает, что использование сои в качестве недорогого возобновляемого источника углерода станет шагом вперед в производстве графена и вызовет значительный интерес во всем мире. Но он задается вопросом, удастся ли применить этот метод для получения крупных листов графена, например, хотя бы метровых размеров, и останется ли он в таком случае экономически эффективным. Самый большой лист графена, который на данный момент смогли получить Чжао Цзюнь Хан и его коллеги, имеет размер банковской карты.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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