Путин попенял западным СМИ за манипуляцию общественным мнением

Президент РФ Владимир Путин поздравил телеграммой коллектив редакции и читателей газеты La Stampa со 150-летием со дня выхода первого номера издания и назвал издание примером традиционных ценностей в журналистике, сообщает пресс-служба Кремля.

При этом российский лидер отметил: «В последние годы авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств».

На этом фоне La Stampa представляет Европу, «для которой всегда были традиционны такие ценности как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю».