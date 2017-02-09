Роскомнадзор заблокировал сайт за картинку девочки из двоеточий

Роскомнадзор заблокировал доступ к сообществу Voat за изображение девочки, выполненное из букв и пунктуационных символов.

Разъяснить причину блокировки ведомство попросил пользователь сервиса микроблогов Twitter @sult.

@roscomnadzor привет. А можете уточнить, какой именно контент на этой странице стал поводом для блокировки? https://t.co/yUuuLlTOsa — Султи (@sult) 8 февраля 2017 г.

Как уточняет издание «Медуза», доступ был ограничен в конце января 2017 года, когда ведомство расценило изображение как детскую порнографию. Картинка выполнена в стиле ASCII-арт и представляет набор печатных символов, формирующих на странице определенное визуальное изображение (оригинал изображения опубликован пользователями в ответах в ретвит Роскомнадзора).

В конце октября 2016 года Роскомнадзор по решению районных судов заблокировал доступ к нескольким крупнейшим сайтам с порнографическими видеороликами — PornHub, YouPorn и Brazzers. 7 февраля стало известно, что сайт YouPorn больше не является запрещенным в России. Такое решение накануне вынес суд Владивостока, а Роскомнадзор исполнил его.

Веб-сайт Voat (произносится как в «goat») был запущен в апреле 2014 года студентом Лундского университета в Швеции. Он во многом похож на агрегатор информации Reddit, но в Voat есть свои подразделы (subverses), где пользователи со схожими интересами общаются и обмениваются ссылками. Идеология Voat, по сравнению с Reddit, заключается в неприкосновенности частной жизни. После нескольких DDoS атак и отказов веб-хостингов в обслуживании, Voat выпустил заявление о запрете подразделов, которые содержат сомнительный контент.