Роскомнадзор назвал новую причину блокировки страницы с «девочкой из двоеточий»

Роскомнадзор назвал новую причину запрета доступа к сайту Voat, заблокированного за детскую порнографию. Эксперты ведомства обнаружили запрещенный контент в юзерпике, использованном в публикации, где в стиле хентай изображена несовершеннолетняя девочка.

@sult у нас апдейт: эксперты оценивали не девочку с символами. Все дело в юзерпике. Предыдущий ответ удалим, чтобы не вводить в заблуждение. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 9 февраля 2017 г.

Ранее разъяснить причину блокировки Роскомнадзор попросил пользователь сервиса микроблогов Twitter @sult. «Нарисованная из символов девочка», — ответили в твите ведомства.

Сам доступ был ограничен в конце января 2017 года, когда ведомство расценило изображение как детскую порнографию. Картинка выполнена в стиле ASCII-арт и представляет набор печатных символов, формирующих на странице определенное визуальное изображение

«То есть девочку из символов можно?», — отреагировал на обновленный твит Роскомнадзора пользователь @A_Kapustin. На что в ведомстве последовал ответ: